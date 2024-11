Dantejskie sceny w samolocie. Chciał otworzyć drzwi na wysokości 9 km

Stewardessa poprosiła o pomoc innych pasażerów, którzy użyli taśmy klejącej do unieruchomienia napastnika. Jego nadgarstki, kolana i kostki zostały skrępowane, co pozwoliło na bezpieczne zakończenie lotu.

Do równie niebezpiecznej sytuacji doszło w październiku, kiedy mężczyzna został oskarżony o pobicie pasażera na pokładzie United Airlines. Z kolei we wrześniu podróżny Frontier Airlines próbował udusić stewardesę.

Do incydentów dochodzi także z udziałem polskich pasażerów. We wtorek (12 listopada) w samolocie lecącym z Bristolu do Krakowa 45-letni pasażer z Elbląga zaczął zachowywać się agresywnie, próbując wyrwać okno. Załoga starała się go uspokoić, ale bezskutecznie.