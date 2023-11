Darowizna od najbliższych. Skarbówka patrzy na wpłaty

Ważne dla skarbówki jest także to, kto wpłaca pieniądze. Córka poszła z ojcem do banku, który chciał przekazać jej darowiznę — informuje "Rz". Środki zostały wpłacone na jej konto, jednak w zleceniu przelewu widniał podpis córki, a nie ojca. To zwróciło uwagę skarbówki, która była bezwzględna. Nie miał znaczenia tytuł przelewu, czy wizyta z ojcem w banku.