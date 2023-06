Debata PANA: są sposoby, aby zmniejszyć ryzyko przestępstw finansowych

O poszanowaniu pracowników oraz koniecznej, dobrej współpracy z klientami mówił również Łukasz Piechowiak, Head of Financial Services, Shoper S.A. "Jeżeli uznajemy, że pracowni są wartością firmy, to trzeba im pozwolić tę współwartość tworzyć. Nikt nie ma bowiem lepszej wiedzy o tym, co się wydarzy niż ludzie, z którymi pracujesz lub współpracujesz, czyli klienci" – stwierdził Łukasz Piechowiak, wskazując, że "rozmowa, wywiad makro- i mikro-ekonomiczny" to coś, czego nie da się zastąpić w dobrze prowadzonym biznesie.