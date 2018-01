Delegacja Ptak Warsaw Expo na dorocznym szczycie UFI

We francuskim Cannes trwa właśnie Global CEO Summit, czyli najważniejszy szczyt Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego (UFI). W wydarzeniu udział biorą managerowie największych i najważniejszych centrów targowych świata.

- Bardzo cieszymy się, że możemy reprezentować Polskę na wydarzeniu tak ważnym nie tylko dla branży targowej, ale i całego rynku MICE - mówi Prezes Ptak Warsaw Expo Tomasz Szypuła.

Global CEO Summit to dla 90 osobistości branży targowej z całego świata szansa do spotkania, pogłębienia międzynarodowej współpracy, a także do dyskusji o przyszłości i kierunkach rozwoju branży. Cieszy fakt, że dzięki Ptak Warsaw Expo do tego grona dołączyła Warszawa. Co więcej, to właśnie dzięki inwestycjom Antoniego Ptaka, jak wynika z raportu UFI, Polska jest najszybciej rosnącym rynkiem targowym spośród wszystkich państw uwzględnionych w raporcie. W porównaniu do roku 2011 powierzchnia targowa w naszym kraju wzrosła aż o 72%.