Desperados w Polsce ma inny skład niż w Niemczech. Syrop zastępuje cukier

Desperados produkowany w Polsce ma nieco inny skład niż ten produkowany w Niemczech. Różnicę zauważył jeden z internautów. Dla porównania udostępnił zdjęcia obu etykiet. Ten polski nie zawiera ani grama cukru, zastępuje go syrop glukozowy.

Wielu dietetyków zamiennik cukru w postaci syropu uważa jednak za największe zło. Pojawiają się opinie, że nie tylko jest równie lub bardziej szkodliwy, ale jeszcze blokuje w mózgu receptor odpowiedziany za wysyłanie sygnału, że jesteśmy już najedzeni. Do tego pojawiają się twierdzenia, że syrop glukozowy czy glukozowo-fruktozowy dużo szybciej zmienia się w tłuszcz, powodujący otyłość. A co za tym idzie, łatwiej jest też zachorować na cukrzyce .

- Ekonomia odgrywa tutaj kluczową rolę, a do tego łatwość stosowania. Nie dość, że syrop jest tańszy, to jego produkcja jest dużo łatwiejsza. Nie trzeba go też przetwarzać. Dlatego producenci tak chętnie go stosują. Konkretnych cen nie znam, ale wiem, że różnica jest bardzo znacząca – mówi nam dr Agnieszka Jarosz, kierownik Centrum Promocji Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej w Instytucie Żywności i Żywienia.