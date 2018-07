Czy lody naturalne są naprawdę naturalne? "Te stuprocentowo naturalne tak popularne by nie były"

"Lody naturalne", "lody rzemieślnicze" - takie szyldy można spotkać już wszędzie. Czy jednak lody naturalne są naprawdę takie naturalne? Ciężko stwierdzić, bo rzadko która lodziarnia pokazuje składniki swoich przysmaków. A jak już któraś to robi, to się okazuje, że wcale tak naturalnie nie jest.

Lody naturalne, zdaniem dietetyczki, są nieco zdrowsze od tych z hipermarketu. Ale też mają w sobie sporo chemii (WP.PL, Fot: Mateusz Madejski)

W ramach akcji #WPnaLato odwiedziliśmy kilka punktów z lodami, które są promowane jako naturalne. - Spisu składników nie mamy, mogę szybko panu powiedzieć, co w tych lodach jest. A są same naturalne składniki - słyszę w jednej ze szczecińskich lodziarni, która chwali się, że sprzedaje tylko naturalne lody. Problem jest też w innej takiej lodziarni. Sprzedawca szuka wykazu składników. Coś znajduje, ale ze spisu niewiele wynika. O szczegółach mógłbym porozmawiać co najwyżej z działem produkcji.

Inaczej jest z punktem Lody Marczak. To tam ustawiają się największe kolejki w mieście. Sprzedawca od razu daje mi wykaz składników. Każdy smak to osobna pozycja, razem to daje kilkanaście kartek A4. Sprzedawca nie widzi też problemu, że wszystkie kartki fotografuję.

Lody naturalne? "Chyba raczej przetworzone"

Nie wszystkie składniki brzmią naturalnie. Przewija się guma ksantowa, guma guar, mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych czy ziemniaczany syrop glukozowy.

- Te składniki może nie są najgorsze, ale też trudno je nazwać zupełnie naturalnymi - mówi dietetyk dr Anna Brinken. - Weźmy ziemniaczany syrop glukozowy. On jest przetworzony. Owszem, przetworzony z naturalnych składników, ale jednak przetworzony. Na pewno jest lepszy niż często wykorzystywany do produkcji "zwykłych" lodów syrop glukozowo-fruktozowy. Ale jedzenie go w dużych ilościach też spowoduje tycie - mówi dietetyk. Wątpliwości dietetyczki budzi również guma ksantanowa, czyli popularny środek zagęszczający.

Lody naturalne okazują się zatem całkiem kaloryczne. Niektóre smaki mają wartość energetyczną nawet 185 kalorii na 100 g. Kto dba o linię, sam wie, na ile może sobie pozwolić.

- Te lody naturalne to jednak tak naturalne nie są - komentuje dietetyczka. Proponuje jednak, żeby porównać skład takich lodów z popularnymi przysmakami, które można dostać w każdym supermarkecie. W wybranym przeze mnie lodzie "Big Milk" Algidy lista składników jest znacznie dłuższa. - Warto pamiętać - im dłuższa lista składników, tym gorzej - mówi dietetyczna. W produkcie Algidy jest jeszcze syrop glukozowo-fruktozowy czy syrop glukozowy, jednak sporo składników się powtarza z lodami naturalnymi. W "Big Milk" też są na przykład mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych oraz różne stabilizatory.

- Na pewno lody naturalne mają lepszy skład. Ale i tak można powiedzieć, że te lody naturalne to taki trochę chwyt marketingowy - mówi dr Brinken. Dietetyczka zastanawia się jednak, czy lody bez szczypty chemicznych dodatków cieszyłyby się popularnością. - Bez dodatków zagęszczających i emulgatorów lody nie miałyby odpowiedniej konsystencji. Wysoki koszt produkcji i ograniczone możliwości wykonania na miejscu w lodziarni od początku do końca sprawia, że lodziarnie korzystają z półproduktów - mówi. Choć dietetyczka nie wyklucza, że są w Polsce takie lodziarnie, które rzeczywiście korzystają tylko z naturalnych produktów.

