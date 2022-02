Deweloperzy piszą do rządu. "Zamiana gruntów usługowych w działki budowlane ustabilizuje ceny"

PZFD w opublikowanym na początku lutego raporcie prognozuje, że w całym 2022 r. mieszkania zdrożeją o 7-10 proc. Co gorsza, wzrost cen będzie się utrzymywał powyżej inflacji. Analiza związku uwzględnia prognozy inflacyjne i dalszy wzrost stóp procentowych (nawet do 4 proc. stopy bazowej). Jak czytamy, nie wiadomo przy tym, jak rozwinie się sytuacja na Ukrainie i jaki będzie to miało wpływ na rynek mieszkaniowy.