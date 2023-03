Deweloperzy wrzucili niższy bieg. Wynik najgorszy od 9 lat

- Jeśli, co jest wysoce prawdopodobne, obecna dynamika utrzyma się przez cały obecny rok, deweloperzy powinni zamknąć go z wynikiem około 80 tysięcy rozpoczętych lokali, co będzie najsłabszym wynikiem dla branży od 2014 roku - ocenia Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD).