Rząd wycofuje się z pomysłu. Minister Buda: jak zabronimy, kupią w Hiszpanii

Buda o pomyśle PO: to absolutna patologia

Pytany o program Platformy Obywatelskiej, który zakłada m.in. kredyt 0 proc. o maksymalnej wartości 600 tys. zł dla osób do 45. roku życia, nazwał go "bezczelnym kłamstwem". - To jest absolutna patologia, to jest nie do wprowadzenia - powiedział.