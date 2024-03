Dino chce mieć własne stacje paliw. Sieć pokazała logo

Temat sprzedaży paliwa przez Dino wraca jak bumerang. W ostatnim kwartale ubiegłego roku sieć zarejestrowała znak towarowy Dino Oil. Według klasyfikacji znaków towarowych odnosi się on m.in. do usługi sprzedaży detalicznej w związku z paliwami i usługi tankowania paliwa do pojazdów.