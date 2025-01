Dino szturmuje rynek. Oto ile nowych dyskontów otworzyło w 2024 r.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2024 r. przychody Dino Polska osiągnęły 21,5 mld zł, co oznacza wzrost o 13,5 proc. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Na rozwój firma przeznaczyła 1,13 mld zł, a zatrudnienie wzrosło do 47,1 tys. osób.