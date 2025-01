Na stanowisku kasjera w Dino według danych z portalu indeed.com wynagrodzenie średnio wynosi około 4300 zł brutto miesięcznie, co odpowiadała ubiegłorocznej płacy minimalnej w Polsce. Od 1 stycznia najniższa krajowa w Polsce wzrosła do 4666 zł brutto. W grudniu zapytaliśmy Dino o nowe stawki, ale sieć nie odpowiedziała na nasze pytania.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2024 roku przychody Dino Polska osiągnęły 21,5 mld zł, co oznacza wzrost o 13,5 proc. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Na koniec września sieć liczyła 2572 sklepy – o 232 więcej niż przed rokiem. Na rozwój firma przeznaczyła 1,13 mld zł, a zatrudnienie wzrosło do 47,1 tys. osób.