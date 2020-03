Dlaczego Polacy rzucili się na papier toaletowy? Kompletnie irracjonalne, stadne zachowanie

Jeszcze kilka tygodni temu papier toaletowy dało się kupić w każdym sklepie w kraju. Ale niezrozumiała siła, jaka zapanowała nad rodakami, każe nam wykupywać ten produkt do cna. Skąd wzięło się to szaleństwo?



Zauważmy, że nagły wzrost popytu na papier toaletowy to nie jest przypadłość tylko i wyłącznie Polski. U nas i tak jest spokojnie. W Hongkongu doszło do napadu z bronią w ręku na supermarket. Rabusie zabrali jeden produkt – papier toaletowy. Łupem uzbrojonej grupy padło 600 rolek o wartości plus minus 130 dolarów. Z kolei jedna z australijskich gazet powiększyła swoją objętość o kilka niezadrukowanych stron, by mogły pełnić rolę papieru do podcierania się.