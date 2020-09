Dług publiczny. Każdy z nas będzie symbolicznie zadłużony na 40 tys. zł

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec sierpnia br. wyniosło ok. 1 bln 91,3 mld zł. Dobra wiadomość jest taka, że w lipcu było to o 3,0 mld zł więcej. Zła natomiast jest taka, że gdyby liczyć dług według unijnej definicji, to jest on wyższy i wynosi ok. 1,262 bln zł – wylicza serwis Superbiz.