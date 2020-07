WP Finanse Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne Artykuł Sponsorowany 3 godziny temu Długi i wierzytelności w czasie COVID-19 Zgodnie z danymi publikowanymi w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz udostępnianymi przez Biuro Informacji Kredytowej, zadłużenie Polaków od początku 2020 roku rośnie w lawinowym wręcz tempie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Artykuł sponsorowany Po pierwszym kwartale zaległości kredytowe i pozakredytowe naszych rodaków sięgnęły 79,8 mld zł, a ponad 2,83 mln osób w kraju nie opłaca w terminie swoich zobowiązań i spóźnia się ze spłatą kredytów o ponad 30 dni. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorców – na koniec marca 2020 należności firm wobec banków i kontrahentów wynosiły 33,2 mld zł, a zaledwie 30 dni później kwota ta wzrosła o kolejne 572 mln zł. Wdrożone rozwiązania, w ramach tarczy antykryzysowej, stanowią wprawdzie pewne wsparcie dla przedsiębiorców, jednak dla wielu z nich właśnie odzyskanie przynajmniej części długów jest kluczowe dla dalszego istnienia na rynku. Niestety, podejmowane na własną rękę próby windykacji należności, bardzo często nie przynoszą spodziewanego skutku, a przed przekazaniem sprawy w ręce zawodowych windykatorów powstrzymuje wierzycieli mocno zakorzenione przeświadczenie, że jest to nieopłacalne. Okazuje się jednak, że skuteczna windykacja jest możliwa i wykonalna nawet w czasie pandemii koronawirusa – wszystko zależy od tego, komu tego rodzaju działania zostaną powierzone. Rodzaje windykacji materiał klienta Najczęściej działania windykacyjne, ze względu na metody postępowania wobec dłużnika, dzieli się na windykację miękką i windykację twardą. Windykacja miękka bywa również określana jako polubowna, ponieważ na tym etapie działania windykatora ogniskują się wokół prób przekonania dłużnika do spłaty zaległości wierzycielowi w sposób dobrowolny, bez udziału sądu czy komornika. W przypadku bezskuteczności tych działań i po wyczerpaniu metod dostępnych w ramach tego typu windykacji wierzyciele decydują się na podjęcie działań sądowych, mających znacznie poważniejsze konsekwencje dla dłużnika. Windykacja na drodze sądowej to nic innego, jak złożenie przez wierzyciela (lub jego reprezentantów) pozwu sądowego i wszczęcie postępowania, którego celem jest uzyskanie sądowego nakazu zapłaty oraz klauzuli wykonalności. Ten etap działań windykacyjnych to już tzw. windykacja twarda, która oprócz skierowania sprawy do sądu może obejmować również upublicznienie informacji o zadłużeniu w powszechnie dostępnych rejestrach dłużników (np. BIK lub KRD), sprzedaż wierzytelności czy egzekucję komorniczą. Warto w tym kontekście dodać, że windykacja sądowa stanowi względnie nieduży (około kilkanaście procent) odsetek postępowań windykacyjnych – znakomita większość działań podejmowanych przez windykatorów kończy się na etapie polubownym, ponieważ jest to rozwiązanie najbardziej opłacalne zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika. Windykacja polubowna – na czym polega? Zasadniczym celem polubownego ściągania wierzytelności jest odzyskanie długu sprawnie i bez konieczności przeprowadzania długotrwałego, kosztownego i nierzadko skomplikowanego postępowania na drodze sądowej. Najogólniej rzecz biorąc windykacja polubowna polega na skłonieniu dłużnika do zapłaty wierzycielowi zaległych zobowiązań dobrowolnie i na warunkach, które obie strony ustalą między sobą. Wypracowanie satysfakcjonującego kompromisu pozwoli utrzymać płynność finansową zarówno wierzycielowi, jak i dłużnikowi. Można się czasem spotkać z opinią, że windykacja polubowna jest nieskuteczna, ale nie jest to prawda – efektywność podejmowanych działań zależy bowiem bezpośrednio od sposobu, w jaki są one wykonywane i od tego, kto realizuje działania mające na celu odzyskanie długu. Niestety, często za windykację polubowną zabierają się sami przedsiębiorcy, którzy nie posiadają wystarczających umiejętności negocjacyjnych, by przekonać dłużnika do jak najszybszej spłaty i nie realizują zapowiadanych wobec niego sankcji. Trudno się dziwić, że jedynym efektem takiej „windykacji” jest przeciągająca się w nieskończoność zwłoka w płatności. Etapy windykacji polubownej materiał klienta Przekazanie odzyskania zaległej należności profesjonalnej firmie windykacyjnej znacząco zwiększa szanse na skuteczną, a jednocześnie etyczną i prowadzoną z poszanowaniem dłużnika windykację. Warto jednak dokonać przemyślanego wyboru podmiotu, który zajmie się windykowaniem należności, by podejmowane działania były prowadzone etycznie i zgodnie z prawem, ale jednocześnie skutecznie i konsekwentnie. Dla przykładu Payhelp, którego właścicielem jest polska firma windykacyjna z 25-letnim doświadczeniem w odzyskiwaniu długów, stosuje następujący schemat postępowania w ramach windykacji polubownej: • najpierw wysyłane jest pismo lub e-mail z informacją o upływie terminu płatności i o potencjalnych konsekwencjach braku wpłaty należności; • w przypadku, gdy nie doszło do spłaty zaległości, następuje kontakt telefoniczny z dłużnikiem, którego celem jest uświadomienie problemu i rozpoczęcie negocjacji spłaty; • jeśli, mimo poczynionych ustaleń z dłużnikiem, zaległa kwota nadal nie została uregulowana, wysyłane jest kolejne pismo, zawierające oficjalne wezwanie przedsądowe do uregulowania długu z odgórnie wyznaczonym terminem płatności. W rzadkich przypadkach, gdy żadne z powyższych działań nie przyniesie spodziewanych efektów, sprawa jest zwykle kierowana do windykacji na drodze sądowej. Windykacja online – skuteczne rozwiązanie nie tylko na czas pandemii Epidemia koronawirusa i związane z nią restrykcje mogą utrudniać prowadzenie tradycyjnych działań windykacyjnych, dlatego coraz większą popularnością cieszy się windykacja online. Zaletą tego rozwiązania jest minimum formalności, które są niezbędne, by firma windykacyjna mogła podjąć działania zmierzające w kierunku odzyskania zadłużenia. W Payhelp wystarczy jedynie akceptacja warunków korzystania z serwisu (regulaminu i OWU), założenie darmowego konta i dodanie zaległej faktury, by proces odzyskiwania długu został rozpoczęty i przeprowadzony zgodnie z najlepszymi standardami i praktykami obowiązującymi w branży windykacyjnej. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP finanse finanse Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze