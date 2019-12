Zgodnie z polskim prawem dniami wolnymi od pracy są wszystkie niedziele oraz niektóre święta o charakterze państwowym bądź religijnym. Podpowiadamy, jak wygląda kalendarz dni wolnych na rok 2020.

Dni wolne od pracy 2020 - kalendarz

Ogólna pula dni świątecznych wolnych od pracy w przyszłym roku wynosi 13. Jednocześnie 6 z tych dni wypada w weekendy, co daje raptem 7 przypadających na dni robocze. 253 to z kolei łączna liczba dni do przepracowania. Natomiast 113 to liczba dni wolnych od pracy przy uwzględnieniu wszystkich weekendów i świąt.