Miliony Polaków dostaną dodatkowe pieniądze. Termin do 15 kwietnia

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program oszczędzania na emeryturę, który działa od 2019 r. i jest niezależny od ZUS. Uczestnicy programu mogą liczyć na dopłaty od państwa, które wynoszą 240 zł rocznie. Jak podaje "Fakt", do 15 kwietnia te środki trafią na konta oszczędzających .

Aby otrzymać roczną dopłatę, uczestnik PPK musi zgromadzić na swoim koncie wpłaty w wysokości co najmniej 890,82 zł. Osoby z obniżoną wpłatą podstawową muszą zgromadzić co najmniej 222,71 zł. Stan konta można sprawdzić w serwisie MojePPK. Program zyskuje na popularności, a do końca 2024 r. korzystało z niego prawie 3,7 mln osób.