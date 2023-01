Poszła na obiad do ministerstwa. Ceny? Totalne zaskoczenie

17 zł za danie dnia. Po obiad ustawia się kolejka

Co znajdziemy w menu bisto "Ferpley"? Danie dnia kosztuje 17 zł. Za takie pieniądze można zjeść np. kotlet siekany z kurczaka z pieczarkami, do tego ziemniaki i surówka. Danie szefa - morszczuk w cieście ziołowym z wybranymi dodatkami to wydatek 23 zł. Solidna porcja pyz z mięsem za 18 zł. Zupa wegetariańska marchewkowa 6 zł - relacjonuje dziennikarka "Faktu".