Do Żabki bez maseczki? Sieć upomina sprzedawców i zwraca uwagę na problem przepisów

"Jechałem ostatnio z Warszawy nad morze. Na każdej z odwiedzonych przeze mnie stacji benzynowych przynajmniej połowa klientów robiła zakupy bez maseczki. Kompletnie nie przejmując się jakimiś zakazami czy nakazami. Co trzeba mieć w głowie, żeby tak lekceważyć przepisy i zalecenia?" – pisze do nas za pośrednictwem #dziejesię nasz czytelnik, Bartek z Warszawy.

Ale stacje benzynowe to oczywiście niejedyne miejsca, gdzie pojawiają się "bezmaseczkowcy". Podobna sytuacja spotkała naszego innego czytelnika, który na warszawskim osiedlu wyskoczył na zakupy do Żabki.

"Godziny wieczorne, sprzedawca bez maski, obsługa sklepu też. Klienci swobodnie wchodzi do sklepu bez masek. Nikt nie reagował. Kolejnego dnia było to samo" - pisze pan Patryk.

Skoro klient wszystko udokumentował na fotografiach, mogliśmy zwrócić się z pytaniami w tej sprawie do przedstawicieli sieci Żabka. Biuro prasowe Żabki odpowiedziało nam, że w kwestii zakrywania twarzy podczas zakupów sprawa jest jasna – to po prostu obowiązek. Ale nie za bardzo wiadomo, co robić z klientami, którzy ten obowiązek ignorują.

"Nie ma podstawy prawnej, która nakazywałaby niewpuszczanie do sklepu osób, które nie wywiązują się z tego obowiązku. Brak także przepisów, które nakładałyby na kasjerów obowiązek przypominania klientom, by w trakcie zakupów zasłaniali nos i usta. Nasi kasjerzy mogą jedynie przypominać o tym zaleceniu i to robią, niestety nie zawsze spotyka się to z aprobatą ze strony klientów" – pisze biuro prasowe sieci.