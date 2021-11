Doda z zarzutami. Jej były mąż zatrzymany

Piosenkarka odniosła się już do informacji medialnych na swoim Facebooku. "Jako producent kreatywny, tworząc film od a do z, wykonałam swój obowiązek, przynosząc gotowe dzieło. Ba! Nie byle jakie, bo bijące kinowe rekordy oglądalności 2021 roku. Drugiego producenta, mojego eksmęża, zadaniem było przynieść na to budżet, dopiąć umowy z inwestorami i opłacić ekipę. On dostał hita, ja same problemy" - napisała Doda w mediach społecznościowych.