Niemal perfekcyjne oszustwo. Uważaj, ta strona podszywa się pod mBank

Wpisanie swoich danych grozi ich utratą

Szczególnie że mamy tutaj do czynienia z atakiem phishingowym. Oszuści tylko czekają, by ofiara wpisała swoje dane do logowania się w banku. Zdobyte w ten sposób dane pomogą im posłużyć do zalogowania się na konto poszkodowanego na właściwiej stronie.