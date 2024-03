Dodatek pielęgnacyjny 2024. Ile wynosi? Czym różni się od zasiłku i świadczenia?

Dodatek pielęgnacyjny 2024. Podwyżka w marcu. Komu przysługuje wsparcie?

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem pieniężnym, wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje on osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i posiadają w tej sprawie orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS, oraz osobom, które ukończyły 75 lat. Co jednak istotne, osoby, które spełnią kryterium wieku, nie muszą składać wniosku o wypłatę dodatku pielęgnacyjnego. W pozostałych przypadkach wniosek jest wymagany.