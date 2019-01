1 z 11 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy Wideo WP Finanse nauczyciele Aleksandra Stanek 11 min. temu 1 z 11 Dodatki, nagrody, trzynastki. Oto, co składa się na pensję nauczyciela Gorąca zima w edukacji East News Podziel się Związek Nauczycielstwa Polskiego po trudnych negocjacjach z resortem edukacji zdecydował o rozpoczęciu sporu zbiorowego, u podłoża którego leżą wynagrodzenia. Nauczyciele chcą 1000 zł podwyżki, MEN jest w stanie podnieść pensje jedynie o 120-160 zł brutto. Ci pierwsi pokazują paski z żenująco niskimi uposażeniami nawet doświadczonych pedagogów, z kolei strona rządowa wylicza, że po raz pierwszy od lat na podwyżki dla tej grupy zawodowej zarezerwowano aż 6,5 mld zł. Konflikt trwa, a wszystko rozbija się o sposób liczenia wynagrodzenia, ponieważ w przypadku nauczycieli, jak to w budżetówce bywa, system płac jest złożony i dość skomplikowany. Zobaczcie sami, co składa się na pensję nauczyciela. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne