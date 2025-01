Dodatkowe koszty za sanatorium. NFZ może zażądać zwrotu pieniędzy

W przypadku turnusów finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia , standardowy czas pobytu wynosi 21 dni i jest on bezpłatny. Istnieje jednak kluczowy warunek – leczenie musi zostać ukończone zgodnie z harmonogramem .

Jak podaje portalsamorzodowy.pl, kuracjusz, który przerwie leczenie w sanatorium , musi zapłacić dodatkowo za dni, w których go nie będzie. W zależności od ośrodka, takie opłaty mogą być wysokie. Przykładowo, w sanatorium Nida-Zdrój w Busku-Zdroju wynoszą aż 150 zł dziennie, co w skali tygodnia może przekroczyć 1000 zł.

NFZ przewiduje jednak sytuacje, w których kuracjusz nie musi płacić za skrócenie turnusu. Są to:

Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium nie należy do najkrótszych. Jak pisaliśmy w WP Finanse, w styczniu 2024 r. Narodowy Fundusz Zdrowia podał dane dotyczące poszczególnych województw. Najdłużej na wyjazd do uzdrowiska przyjdzie czekać mieszkańcom Śląska, bo aż 12 miesięcy.