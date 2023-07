Dodatkowe wsparcie dla seniorów. Ze świadczenia korzysta 60 tys. osób

Ile wynosi świadczenie "Mama 4 plus"?

Wysokość świadczenia wynosi tyle, ile gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 2023 r. – 1588,44 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. W przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie "Mama 4 plus" stanowi dopełnienie do kwoty 1588,44 zł. Na przykład, jeśli obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 1000 zł, to zostanie ono uzupełnione o 588,44 zł, tj. do 1588,44 zł.