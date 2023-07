Nie wiedzą, czy oszczędzają, czy nie. Porażające dane. "Brak wiedzy"

Nie odkładają, bo nie ufają i nie mają wiedzy

Najczęściej wymienianym powodem nieinwestowania w IKE, IKZE i PPK jest brak zaufania do rządzących, na co wskazuje co trzeci Polak. Kolejne dwa powody to poczucie, że jeszcze jest za wcześnie na takie inwestycje oraz poczucie braku wystarczającej wiedzy w tym temacie.