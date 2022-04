Donald Tusk będzie miał ogromną emeryturę. Kaczyński może mu tylko pozazdrościć

Donaldowi Tuskowi niewiele brakuje natomiast do najbogatszego emeryta w Polsce. Według ustaleń "Faktu" z marca tego roku senior-rekordzista inkasuje co miesiąc świadczenie w wysokości 35,3 tys. zł brutto. To więcej niż zarobki osób, które kierują naszym państwem. Premier Mateusz Morawiecki dostaje bowiem wypłatę w wysokości 20,5 tys. zł brutto (plus dodatek stażowy), a prezydent Andrzej Duda około 28,5 tys. zł brutto.