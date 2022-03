Oto najwyższa emerytura w Polsce. Wielu zarabia takie pieniądze w rok

35 341,43 zł brutto - to kwota najwyższej emerytury wypłacanej w Polsce według ustaleń "Faktu". Gazeta zwraca uwagę, że to więcej niż wynagrodzenie premiera - Mateusz Morawiecki dostaje bowiem 20,5 tys. zł brutto (plus dodatek stażowy), a także więcej niż zarobki prezydenta, czyli około 28,5 tys. zł brutto.