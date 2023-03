Dopłaty do sprzedaży zbóż. Rząd da rolnikom 600 mln złotych

- Dziś mogę powiedzieć, że na pewno będziemy przekazywać 600 mln zł dopłat do sprzedaży zbóż - zapowiedział we wtorek wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra. Dopłaty te będą wynosić od 150 zł do 250 zł do do tony w zależności od regionu. Szczegóły mają zostać przedstawione w środę.