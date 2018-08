Doritos w Polsce. Niby takie same, ale jednak inne

Słynne chipsy kukurydziane zadebiutowały w Polsce wspierane agresywną kampanią reklamową. „Doritos nareszcie w Polsce!”, głosi slogan. Ale czy to naprawdę Doritos, które znamy z wycieczek na Zachód?



Doritos to kultowa amerykańska marka chrupek, która powstała ponad pięćdziesiąt lat temu w Ameryce. Odwoływały się do tradycji kuchni Tex-Mex i ich pierwszym smakiem było taco. Teraz to marka adresowana przede wszystkim do ludzi młodych w wieku 18-35 lat. Widać to choćby w Polsce , gdzie PepsiCo, właściciel Doritos, zapowiedział, że marka pojawi się na kilku popularnych festiwalach muzycznych.

Co się rzuca w oczy? Oczywiście olej palmowy. Powoduje on wzrost cholesterolu i przyczynia się do chorób układu krążenia. Podgrzewany do 200 stopni staje się rakotwórczy. Ponadto użycie oleju palmowego jest groźne dla środowiska. Jego przemysłowa produkcja w Malezji i Indonezji prowadzi do masowego wycinania lasów deszczowych. To z kolei prowadzi do degradacji środowiska i ekologicznej katastrofy.