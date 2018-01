Dostojni goście Ptak Warsaw Expo na spotkaniu noworocznym polskich przedsiębiorców.

Eminencja Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, był gościem uroczystego spotkania noworocznego w Ptak Warsaw Expo w dniu 22.01.2018 r. Wzięli nim udział partnerzy biznesowi, wystawcy targowi i przyjaciele firmy.

- Kiedy jechało się przez Zachodnie Niemcy przy każdym dużym mieście były drogowskazy „messe”, kierujące na tereny targowe. Wtedy nie wiedzieliśmy o co chodzi. Dzisiaj m.in. dzięki Ptak Warsaw Expo wiemy dokładnie co to znaczy i czemu służą targi. Działalność prowadzona tutaj wpisuje się m.in. w naukę społeczną kościoła, bo rozwój gospodarki przyczynia się do poprawy codziennego bytu społeczeństwa – podkreślił Ksiądz Kardynał.