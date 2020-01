Dowodowe szaleństwo na zimowych feriach. UODO przypomina

Wciąż zdarzają się miejsca, jak choćby wypożyczalnie sprzętu zimowego, w których słyszymy o konieczności pozostawienia dowodu w zastaw lub jego kserowaniu. A to niezgodne z prawem i niebezpieczne, o czym przypomina UODO.

Zbliżają się ferie zimowe, co dla wielu osób oznacza wyjazd do kurortów, w których będą wypożyczać sprzęt. Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych docierają sygnały, że niektóre wypożyczalnie wciąż wymagają pozostawienia w zastaw dokumentu tożsamości lub jego kserowaniu.

Dlatego nie gódźmy się na to, nawet gdy przedsiębiorca tłumaczy, że to jest wymagane do dochodzenia ewentualnych roszczeń, np. za zniszczony czy nieoddany sprzęt. Do tego wystarczające powinno być spisanie z dokumentu informacji, które będą pomocne przy dochodzeniu ewentualnych roszczeń np. imienia i nazwiska czy numeru PESEL.