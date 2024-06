Drastyczna zmiana ceny truskawek z dnia na dzień. Co się dzieje?

Tymczasem na Broniszach handel zanika w piątek po godz. 9:00 ze względu na przerwę sobotnią. - Rynek zawsze działa z wyprzedzeniem. My obserwujemy wzmożony popyt na rynek w czwartek, bo wszyscy kupują i na piątek i na sobotę - szczególnie, gdy sklepy są oddalone o więcej niż 50 km. Handel detaliczny ma wysokie obroty również w poniedziałek, a my obserwujemy to w niedziele. To jest naturalne - wyjaśnia.