Sezon na truskawki skończy się wcześniej. Wiemy, w których regionach

Plantatorzy donoszą, że jest to połowa sezonu truskawkowego, ale to, jak długo on potrwa, będzie zależało również od pogody. Kmera przekonuje, że jeśli będzie upalnie i słonecznie, to truskawki skończą się szybciej. Z drugiej strony sezon może skrócić także wilgotna i zimna pogoda, ponieważ pojawią się choroby.