Drogi prąd uderza w miasta. Podwyżki cen biletów, odwołane zakupy autobusów

Mniej autobusów elektrycznych

Jak zaznacza "Rz", niepokojący jest spadek udziału pojazdów ekologicznych, który do tej pory systematycznie rósł. Od stycznia do maja 2022 r. zarejestrowano w segmencie miejskim 163 autobusy, co dało pojazdom elektrycznym, gazowym i hybrydowym 59 proc. udziału w zakupach nowego taboru. W całym 2021 r. ich udział w nowych rejestracjach sięgnął 63,8 proc.