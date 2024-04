Już nie Zakopane. Arabowie zainteresowani kolejnym regionem

Duże obłożenie nad polskim Bałtykiem

W Gdańsku to właśnie w trakcie majówki przypada start sezonu letniego. - Pik to na pewno będzie piątek i sobota (3 i 4 maja). Jednak spodziewamy się większego obłożenia w hotelach już od ostatniego weekendu kwietniowego. Mamy już powyżej 90 proc. obłożenia. To bardzo dobry wynik, który dorównuje wskaźnikom z lipca czy sierpnia - ujawnia nasz rozmówca.