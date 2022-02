PGNiG będzie obniżało rachunki. Ci odbiorcy mogą składać wnioski o ochronę taryfową

Żeby skorzystać z niższych cen gazu, uprawnione podmioty zobowiązane są do złożenia oświadczenia. "W przypadku obowiązujących umów z PGNiG Obrót Detaliczny termin wynosi 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy i upływa 15 marca 2022 roku" - czytamy w informacji. Podkreślmy, że ochrona taryfowa jest skierowana do części podmiotów, które do tej pory nie były objęte taryfą zatwierdzoną przez URE i płaciły rachunki wynikające wprost z cen na światowych rynkach - dużo wyższe niż te, które płacą gospodarstwa domowe.