Drożyzna na straganie. Za nowalijki już płacimy o 40 proc. więcej

- Mamy zimną wiosnę. Szklarnie trzeba ogrzać. A przecież energia zdrożała. Warzywa trzeba jakoś dowieźć do sklepu, co też wiąże się z wyższym kosztem, z powodu wysokich cen paliw - mówi dziennikowi Janusz Piechociński, były minister gospodarki. - Mamy do czynienia ze spiralą cenowo-kosztową - dodaje.