Drugie życie krzesła. IKEA chce wynajmować meble

Ci, którzy przedkładają wypożyczanie ponad nabywanie, a do tego lubią meble IKEA, mogą się cieszyć: firma rozważa wprowadzenie leasingu swoich sprzętów. Na razie tylko w Szwajcarii, ale jeśli się to sprawdzi, pewnie i nad Wisłą uzyskamy taką możliwość.

Przez lata meble z IKEA kojarzyły się ze stosunkowo krótkim czasem użytkowania. Firma próbuje przekonać, że nie tylko mogą służyć latami, ale też przechodzić z rąk do rąk. Skoro używane rzeczy coraz częściej dostają nowe życie, dlaczego nie można "podarować" go popularnym szwedzkim regałom czy biurkom?

Jak z kolei zauważa "Next. Gazeta", IKEA chce być postrzegana przez pryzmat aktywności proekologicznej. Jednym z eko celów, które wyznaczyła sobie Ikea to m.in. zeroemisyjny transport produktów do klientów. Firma chce wdrożyć pomysł do 2025 r.