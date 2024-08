Duża podwyżka cen biletów. Od września drożej na Pomorzu

W odpowiedzi PKP Intercity podkreśliły, że ceny co do zasady nie wzrosły, choć w niektórych przypadkach podróż pociągiem może okazać się droższa. Jak to możliwe? Poza cenami bazowymi, spółka oferuje bilety w pięciu progach promocyjnych: Super Promo, Promo Plus, Promo 45 (bilety są tańsze o 45 proc. od ceny bazowej), Promo 30 (tańsze o 30 proc.) i Promo 15 (tańsze o 15 proc.).