Duże ułatwienie dla kierowców. Płacenie za przejazd uproszczone

Resort przypomina, że dotychczas jeżdżący po Europie kierowcy samochodów ciężarowych musieli mieć kilka, a czasem nawet kilkanaście urządzeń pokładowych do identyfikacji położenia ciężarówki i płacenia za przejazd. Wymagało to podpisania umowy na obsługę i realizację płatności za przejazdy z wieloma pośrednikami i stanowiło obciążenie administracyjne dla firm transportowych. Musiały one rozliczać płatności za przejazdy w wielu krajach.