Dyscyplinarka dla księgowej. Po decyzji sądu dostała odszkodowanie

Okazuje się, że jako powód zwolnienia wskazano, że w biurku księgowej znaleziono ważne dokumenty, przez co klienci nie zostali prawidłowo rozliczeni z podatków. Zdaniem pracodawcy spowodowało to zagrożenie interesów firmy oraz naraziło go i osoby trzecie na straty materialne. W związku z powyższym, pracodawca utracił zaufanie do pracownicy. Kobieta nie zgodziła się z tą decyzją i jej pełnomocnik wniósł o zasądzenie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.