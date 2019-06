Dyskont Mere wchodzi do Polski. Szykuje się zgrzyt z Biedronką o hasło

"Low cost. Every day” - tak ma brzmieć hasło rosyjskiego dyskontu Mere w Polsce i w Rumunii. W tłumaczeniu z angielskiego przypomina... "Codziennie niskie ceny" Biedronki.

Mówi się, że w Polsce mają konkurować głównie z Lidlem i Biedronką. No i właśnie. Z tą ostatnią mogą konkurować nawet na slogany. Jak donosi portal wiadomoscihandlowe.pl, w Polsce i Rumunii sieć ma się reklamować hasłem: "Low cost. Every day”. W tłumaczeniu z angielskiego to mniej więcej to samo co dobrze znane w Polsce hasło: "Codziennie niskie ceny".