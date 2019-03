Dzień kobiet w finansach. Panie wydając potrafią oszczędzać

Bardziej zachowawcza w wydawaniu pieniędzy i wyczulone ma promocje. Jeśli można oszczędzić na zakupach, kobiety zdecydowanie chętniej, niż mężczyźni skorzystają z okazji.

Różnice w podejściu do finansów kobiet i mężczyzn są znaczące – wynika z badań Santander Consumer Bank. Kobiety choć faktycznie lubią kupować, to zdecydowanie częściej niż mężczyźni korzystają z promocji.

Ponad 54,2 proc. pań szuka okazji zakupowych, podczas gdy tylko 45 proc. mężczyzn jest zainteresowanych specjalnymi ofertami cenowymi.

Panie potrafią skorzystać z poświątecznych oraz letnich wyprzedaży. Prawie 40 proc. kobiet deklaruje, że z nich korzysta. To dwa razy więcej, niż w przypadku mężczyzn. To konsumentki zdecydowanie częściej korzystają też z aplikacji mobilnych sklepów, by zbierać punkty i zamieniać je na zniżki. Dzięki promocjom kobiety są w stanie zaoszczędzić rocznie dla rodzinnego budżetu nawet 1200 zł – wynika z badań.