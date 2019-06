Dzień ojca 2019. Urlop ojcowski coraz popularniejszy. Skorzystało ponad 60 tys. osób

W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku z urlopu ojcowskiego skorzystało 61,1 tys. osób - informuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Ze specjalnego urlopu można skorzystać w przeciągu dwóch lat. Ale jak się tego nie zrobi, wolne po prostu przepadnie.

Czym jest urlop ojcowski? To dwa tygodnie wolnego, które można wykorzystać w ciągu 2 lat od narodzin dziecka. Taki urlop jest w stu procentach płatny, a ojciec dostaje zasiłek w wysokości pełnej podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Wolne można podzielić na dwie części oraz skorzystać z niego w dowolnie wybranym momencie.

Z urlopu warto skorzystać, bo jeśli się tego nie zrobi, to wolne po prostu przepadnie.

Urlop rodzicielski trwa 52 tygodnie. Jest jeszcze jeden typ urlopu, który jest związany z narodzinami dziecka - to urlop macierzyński, który trwa 20 tygodni. Ten wbrew pozorom, również nie jest w całości zarezerwowany dla matek. Pierwsze 14 tygodni może co prawda wziąć tylko kobieta, ale pozostałymi 6 tygodniami rodzice mogą się już podzielić. - Z tej opcji od stycznia do kwietnia 2019 roku z tej możliwości skorzystało 4,1 tys. ojców - podaje resort rodziny.