Dziennikarka utknęła w Londynie. "Nic nie wiadomo, nie wiem kiedy wrócę do kraju"

Dominika Ścibek miała lot z Londynu do Warszawy w niedzielę. Chciałaby dostać się jednak do Polski jak najszybciej. - Nie wiem, czy nie utknę tu na dobre - opowiada. - Panuje straszny chaos - dodaje.

- Miałam lot zarezerwowany na niedzielę - opowiada. - Ale nie wiem, czy się on w ogóle odbędzie. Nie mogę się dodzwonić na infolinię WizzAir. A to lotem tej linii miałam wrócić do kraju. Nie dostaję też żadnych informacji - dodaje.