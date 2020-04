E-Urząd z dostępem przez sieć. Wystarczy zalogować się do banku

Artykuł powstał we współpracy z PKO Bankiem Polskim

Liczba usług na publicznej platformie gov.pl liczona jest w setkach, a Polacy za jej pośrednictwem składają miesięcznie tysiące wniosków. By skorzystać z tych usług za pośrednictwem największego polskiego banku, wystarczy zalogować się do wybranego portalu e-administracji publicznej przy pomocy swojego loginu i hasła do bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego używając e-Tożsamości. Można ją utworzyć w sekcji e-Urząd w iPKO. Wszystko co zlecamy za pośrednictwem tego serwisu, jest bezpłatne i zabezpieczone przez bankowe systemy bezpieczeństwa.

ePUAP

PUE ZUS

CEIDG

IKP

E-Urząd z e-Tożsamością

Dostęp do usług e-urzędowych jest możliwy po utworzeniu e-Tożsamości w bankowości elektronicznej w sekcji e-Urząd w iPKO. Potwierdzamy ją tym samym narzędziem autoryzacyjnym co przelewy bankowe i… to właściwie tyle.

Tworząc e-Tożsamość, klienci PKO Banku Polskiego otrzymują nie tylko dostęp do urzędów w całej Polsce. Otrzymują również dostęp do e-Podpisu mSzafir, którym mogą podpisywać pisma do sądu, urzędu, umowy najmu czy kupna i sprzedaży samochodu online.

Do końca kwietnia br. podpis jednorazowy mSzafir jest dostępny dla klientów banku za darmo.