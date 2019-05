Efaktura – sposób na zmniejszenie wydatków przedsiębiorstwa

Od kwietnia 2019 r. przedsiębiorcy realizujący zamówienia na rzecz organów i instytucji publicznych mogą rozliczyć się ze zleceniodawcą za pomocą efaktury. Obowiązek odbierania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w przypadku zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro wszedł w życie 18 kwietnia. Natomiast 1 sierpnia br. obejmie on wszystkie zamówienia publiczne, niezależnie od wartości. To dobra wiadomość dla przedsiębiorców – efaktura z pewnością ułatwi im współpracę z urzędami i instytucjami.

Efaktury przesyłane będą do zamawiającego poprzez specjalną platformę PEF, co wyeliminuje ryzyko związane z niedostarczeniem faktury poprzez skrzynkę mailową czy też tradycyjną pocztę. Ustawa nakłada obowiązek posiadania konta na platformie PEF na każdy podmiot, który realizuje zamówienia publiczne, umowy koncesji lub inne umowy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dotyczy on nie tylko urzędów i instytucji w Polsce, ale także z całej Unii, co umożliwi polskim przedsiębiorcom większy udział w zamówieniach publicznych w innych państwach członkowskich.