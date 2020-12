Efekt śmierci: jak zarabiać na rynku sztuki?

Czy do galerii sztuki warto przenosić maniery z parkietu, spekulując na podstawie surowych danych? Nic głupszego - utnie wątek każdy z ekspertów. Głównie dlatego, że rynek dzieł ani nie powinien nigdy obiecywać stopy zwrotu po roku, ani mamić szeroko zakrojoną prognozą hossy.

Nietrafiony prezent? Możesz na nim zarobić

W październiku 2018 r. obrazy osiągały ceny 9500 zł oraz 10 000 zł. To było przed śmiercią artysty. Ledwie miesiąc później, już po odejściu malarza, tulipany zdrożały do 43 000 zł. Z kolei w październiku 2020 roku kwiatowe pole w kolorze pomarańczowym wylicytowano do 85 000 zł.