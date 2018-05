1 z 15 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy WP Finanse wakacje polaków Aleksandra Stanek 1h temu 1 z 15 Egzotyczne wakacje bez paszportu. Do tych krajów pojedziemy na dowód osobisty Egzotyka bez formalności Shutterstock.com Podziel się Wielu Polaków już wiosną zaczyna sezon urlopowy, by skorzystać z atrakcyjnych ofert cenowych na egzotyczne kierunki wakacyjne. Co jednak, gdy planując wyjazd "last minute", okazuje się, że nasz paszport stracił ważność? Taka sytuacja nie musi przekreślić wszelkich planów, bo jest wiele krajów, do których bez większych formalności wybrać się może posiadacz polskiego dowodu osobistego. Na ten dokument wyjedziemy nie tylko do krajów Unii Europejskiej. W naszym zasięgu jest ponad 40 krajów i terytoriów, nie tylko w Europie, ale i w Azji, Ameryce Południowej i Północnej, Afryce oraz Australii i Oceanii. Bez paszportu i wiz. Żadnych formalności, tylko dowód osobisty w kieszeni. Zobaczcie, gdzie i za ile można się wybrać bez paszportu. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne